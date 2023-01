Liga Revelação: Braga inicia fase de apuramento de campeão com triunfo

Os guerreiros do Minho levaram a melhor sobre o Vizela.

No jogo inaugural da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o Braga recebeu e venceu o Vizela por 2-0, com Rodrigo Macedo, avançado de 19 anos, a bisar (40" e 69").

Já nas quatro partidas da fase de apuramento para a Taça Revelação, o Portimonense bateu o Sporting (1-0, com Tiago Carvalho a marcar), Marítimo e Gil Vicente empataram a uma bola (Reda Ergouai abriu o ativo para os galos de Barcelos e Pedro Silva restabeleceu, já na segunda parte, a igualdade para os madeirenses), o Leixões triunfou sobre o Rio Ave (1-0, com Gonçalo Duarte a apontar o tento da formação de Matosinhos) e o Mafra foi derrotado, em casa, pelo Farense (0-1, com o remate certeiro do argelino Mohamed Belloumi, ainda no primeiro tempo, a fazer a diferença).