Liga Revelação: Braga bate Famalicão, Sporting e Estrela da Amadora empatam

Com este triunfo, o conjunto arsenalista, orientado por Rui Duarte, apurou-se para a fase de campeão da competição de ​​​​​​​sub-23.

Realizaram-se, esta quinta-feira, dois jogos da 12ª jornada da Liga Revelação.

Na Série A, o Braga recebeu e venceu o Famalicão por 3-1 e, desta forma, apurou-se para a fase de campeão. Edgar Braga, Ricardo Rei e Rodrigo Macedo apontaram os golos dos guerreiros do Minho ainda na primeira parte, enquanto Mauro Ribeiro reduziu para a turma visitante no segundo tempo.

Já na Série B, o Sporting e o Estrela da Amadora empataram a uma bola, no Estádio Aurélio Pereira. Rafael Tavares, de cabeça, aos 51 minutos, adiantou a formação da Reboleira no marcador, mas, já perto do apito final, Pedro Silva restabeleceu a igualdade para os leões.