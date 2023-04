Liga Revelação: bicampeão Estoril perde, em casa, diante do Estrela da Amadora

O brasileiro Brenner Lucas apontou, já na segunda parte, o golo do triunfo da equipa estrelista

Ainda assim, os canarinhos mantêm a liderança da prova.

Realizaram-se, esta terça-feira, quatro jogos da segunda fase da Liga Revelação.

Na oitava jornada da fase de apuramento de campeão, o líder Estoril, bicampeão em título, foi derrotado, em casa, pelo Estrela da Amadora (0-1), com Brenner Lucas a decidir para os tricolores.

Já o Benfica, último classificado, levou a melhor sobre o Braga (1-0). No Seixal, um golo de Diogo Spencer, perto do intervalo, assegurou a primeira vitória da formação encarnada.

Quanto ao Famalicão, começou a perder na receção ao Vizela - Prosper Obah adiantou os visitantes -, mas conseguiu operar a reviravolta devido aos remates certeiros de Diogo Costa, Olawale Farayola e Leonardo Oliveira (3-1).

Por outro lado, na 11ª ronda da fase de apuramento para a Taça Revelação, o Portimonense triunfou no reduto do Leixões (0-2), com Alemão e Diogo Rodrigues a marcarem para o conjunto algarvio.