Liga Revelação: bicampeão Estoril bate Vizela e ascende à liderança

Já o Sporting operou uma reviravolta diante do Mafra, em Alcochete.

Realizaram-se, esta terça-feira, quatro encontros da segunda fase da Liga Revelação.

No jogo de abertura da quarta jornada da fase de apuramento de campeão, o bicampeão Estoril bateu o Vizela por 3-2 e, desta forma, subiu, à condição, à liderança.

No Estádio António Coimbra da Mota, os golos de João Marques (11"), Rodrigo Ramos (23") e Fran Pereira (47") deram uma vantagem confortável aos canarinhos. Porém, Sylvestre Costa (60") e Gonçalo Cunha (90+6") reduziram as diferenças no marcador para o conjunto vizelense.

Já a contar para a sexta ronda da fase de apuramento para a Taça Revelação, o Sporting recebeu e venceu o Mafra por 3-1. Em Alcochete, André Lopes adiantou a formação visitante ainda antes dos dez minutos do desafio, mas Chico Lamba, Gonçalo Braga e Rafael Besugo operaram a reviravolta para os leões.

Por outro lado, o líder Gil Vicente levou a melhor sobre o Rio Ave (2-1), enquanto o Leixões superiorizou-se no terreno do Farense (1-0).