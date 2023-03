Liga Revelação: bicampeão Estoril bate Braga e sobe à liderança

Já o Famalicão, reduzido a dez, derrotou o Benfica no Seixal.

Realizaram-se, esta terça-feira, três jogos da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

No Estádio António Coimbra da Mota, o bicampeão Estoril recebeu e goleou o Braga por 4-0, com os quatro golos a serem apontados no segundo tempo: Diogo Ramos, Cauê Caruzo, Rodrigo Ramos e Finn Dicke marcaram para os canarinhos, que, desta forma, ascenderam à liderança do minicampeonato, ultrapassando a formação arsenalista.

Já no Seixal, o Famalicão levou a melhor sobre o Benfica, triunfando por 1-2. Os encarnados, que estão no último lugar da tabela classificativa, até inauguraram o marcador bem cedo na partida, por intermédio de Ivan Lima; no entanto, os remates certeiros de Francisco Saldanha, ainda na primeira parte, e Afonso Rodrigues, nos instantes finais da etapa complementar - nessa altura, a formação nortenha já se encontrava reduzida a dez - operaram a reviravolta a favor dos visitantes.

Por fim, no Estádio das Seixas, na Malveira, Estrela da Amadora e Vizela empataram a zero.