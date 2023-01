Liga Revelação: Benfica vence Sporting num dérbi com muitos golos

Encarnados bateram os leões por 3-2 e lideram, de forma confortável, a Série B da Liga Revelação. Os verdes e brancos ocupam o último lugar.

Na manhã desta quarta-feira, o Benfica recebeu o Sporting, no Seixal, e venceu por 3-2, na 11.ª e penúltima jornada da fase regular da Liga Revelação. Os encarnados lideram a Série B, com 25 pontos, mais sete do que o Estrela da Amadora; os leões estão no 7.º e último lugar, com apenas oito pontos, e já não podem chegar à fase de apuramento do campeão.

Diogo Spencer, aos 18 minutos, inaugurou o marcador para as águias, Hugo Faria aumentou a vantagem, aos 74', Skoglund reduziu para os leões, aos 78', Tomás Azevedo, com um golaço, voltou a aumentar a distância, aos 88', e Lucas Dias marcou o último do jogo, aos 90+1', fazendo o 3-2 final.