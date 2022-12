Liga Revelação: Benfica vence em Mafra e continua a liderar a sul

A norte, o Vizela empatou na receção ao Famalicão e permanece no primeiro lugar.

Realizaram-se, esta terça-feira, cinco jogos da nona jornada da Liga Revelação.

A norte, o Vizela empatou a duas bolas na receção ao Famalicão e permanece no primeiro lugar da série, agora com 20 pontos. Nuno Martelo adiantou os famalicenses, Rúben Alves e Hugo Oliveira operaram a reviravolta para o conjunto vizelense, mas Afonso Rodrigues restabeleceu a igualdade, fechando as contas do resultado.

Quanto ao Gil Vicente, recebeu e bateu o Braga por 2-0.

Já a sul, o Benfica foi ao reduto do Mafra triunfar por 0-1, com Rodrigo Matos, aos 16 minutos, a anotar o único golo da partida, através de um remate fabuloso ao ângulo superior direito da baliza. Com esta vitória, os encarnados mantêm a liderança, somando 21 pontos em oito encontros.

Por outro lado, o bicampeão Estoril foi derrotado na deslocação ao Farense (4-1), com o avançado brasileiro Maxuel a ser o destaque dos leões de Faro, ao bisar no desafio.

Para terminar, no Centro de Estágio Dois Irmãos, o Portimonense levou a melhor sobre o Sporting, ao vencer por 3-2. Davis Silva, por duas vezes, e Diogo Cardoso marcaram para os alvinegros, enquanto Francisco Canário e André Gonçalves apontaram os tentos da turma verde e branca.