Liga Revelação: Benfica empata ao cair do pano diante do bicampeão Estoril

No Seixal, José Müller restabeleceu a igualdade aos 90+4"

Por outro lado, o Estrela da Amadora recebeu e venceu o Famalicão.

Benfica e Estoril empataram, a uma bola, na jornada inaugural da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

No Seixal, a formação encarnada ficou reduzida a dez logo aos 18 minutos, com Hugo Faria a ver vermelho direto num lance caricato - o central, de 18 anos, natural de Ermesinde, escorregou e, para não permitir que o capitão João Marques se isolasse, ajeitou a bola com a mão.

Desta forma, os canarinhos, bicampeões em título, conseguiram adiantar-se no marcador ainda antes do intervalo. Aos 42", João Marques rematou, o guarda-redes Léo Kokubo defendeu para a frente e, na recarga, Ivan Pavlic atirou a contar.

No entanto, o resultado não estava fechado e, já em período de compensação do segundo tempo, a equipa da casa chegou à igualdade. À passagem dos 90+4", Guilherme Montóia cobrou um canto do lado direito e, de cabeça, José Müller ditou a divisão de pontos.

No outro encontro desta quarta-feira, o Estrela da Amadora recebeu e bateu o Famalicão por 3-2.

No Estádio das Seixas, na Malveira, Caiser Gomes, Isnaba Graça e Didier Mosquera marcaram para o conjunto da Reboleira, enquanto Afonso Rodrigues bisou para a turma famalicense.