Liga Revelação abriu a porta das oportunidades a André Seruca

Esta temporada, o central André Seruca, capitão dos sub-23, já foi chamado por duas ocasiões à equipa principal dos algarvios. "É importante existir esse voto de confiança", assumiu

No Farense desde a temporada 2017/18, com uma passagem pelos juniores do Tondela pelo meio, André Seruca é um dos jogadores que tem feito parte dos eleitos dos sub-23, mas que também já foi chamado, por duas ocasiões, à equipa principal, onde ambiciona ter um lugar a curto prazo. "Não estava à espera de ser chamado já, mas é uma prova que o meu trabalho e a minha dedicação foram recompensados. É importante existir este voto de confiança das equipas principais, apostar nos jovens. Isso demonstra que este campeonato tem qualidade, porque não sou o único caso. Fico muito contente", referiu o central de 20 anos.

Na época de estreia do Farense na Liga Revelação, o defesa, de 20 anos, acredita que na segunda fase da prova a equipa vai "fazer uma melhor campanha e os resultados positivos vão aparecer"

Nos sub-23, o defesa foi opção em quatro jogos na época que marca a estreia dos algarvios na Liga Revelação. "Em termos de resultados, não tem sido positivo, isso é notório, mas a verdade é que muitos dos jogadores que estão connosco estão a jogar pela primeira vez numa realidade assim. Depois de algumas mudanças, acho que as coisas já estão a ficar melhores. Acredito que na segunda volta vamos fazer uma melhor campanha e que resultados mais positivos vão começar a aparecer", perspetivou, analisando ainda a importância da competição no crescimento dos jogadores.

"Esta competição é muito boa, jogamos contra jovens que têm muita qualidade"

"Esta competição é muito boa, jogamos contra jovens que têm muita qualidade e pertencem todos a equipas, por assim dizer, grandes em Portugal. Acho que é uma boa montra para todos. Estando nos sub-23, o objetivo é procurar um espaço na equipa principal e, assim que formos chamados, tentarmos contribuir da melhor forma possível", referiu.

Depois de já se ter estreado na equipa principal e de treinar regularmente com o plantel de Fernando Pires, André Seruca não escondeu a ambição. "Quero ter um lugar na equipa principal, esse é o objetivo de todos os jogadores. Quero tentar ajudar o clube a cumprir os seus objetivos, seja nos sub-23 ou na equipa principal", assumiu o central.

No balneário, o central passa mensagens de incentivo para os colegas não desanimarem

Capitão nunca desiste



Com um arranque do campeonato aquém do desejado, André Seruca tem um papel importante no balneário. Como capitão de equipa, o central passa mensagens de incentivo aos colegas. "Normalmente costumo dizer que esta competição é serve para evoluirmos. É aqui que podemos cometer todos os erros para não os voltarmos a repetir mais tarde, num campeonato onde existam subidas ou descidas", defendeu, explicando quais os pontos que aborda no balneário: "Passo sempre a mensagem que temos de continuar a trabalhar, de cumprir o que o míster nos pede e tentar sempre, dia a dia, jogos após jogo, evoluir o máximo possível para que as coisas acabem por surgir naturalmente." Para Seruca, o mais importante numa equipa é uns puxarem pelos outros e não deixar que alguém deite a toalha ao chão. "Digo-lhes, muitas vezes, para não desanimarem, para continuarem sempre a lutar pelos objetivos pessoais e pelos objetivos do clube", contou.

Além de se inspirar nos capitães da equipa principal, o defesa tem Cristiano Ronaldo como referência. "Fico surpreendido com tudo o que ele faz", elogiou.