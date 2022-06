Juvenis: Sporting, já campeão, terminou a época a vencer o FC Porto

Triunfo por 3-2 na última jornada da fase de apuramento de campeão.

O Sporting fechou da melhor maneira a temporada de juvenis, ao receber e vencer o FC Porto, por 3-2, na 10.ª e última jornada da fase de apuramento de campeão. Já com o título assegurado, os leões terminaram a decisiva fase da prova sem derrotas, com nove vitórias e um empate no percurso.

Adair Kandala, já nos descontos, apontou o golo do triunfo leonino em Alcochete. Tiago Andrade, a acabar o primeiro tempo, ainda colocou o FC Porto na frente, com a resposta do Sporting a surgir na segunda parte - golos de Manuel Mendonça e Vivaldo Semedo -, antes de Luís Gomes fazer o 2-2.

O FC Porto acabou no quinto posto, com nove pontos somados.

10.ª jornada:

- Quinta-feira, 23 jun:

Belenenses - Benfica, 0-1

Rio Ave - Braga, 1-0

- Sábado, 25 jun:

Sporting - FC Porto, 3-2

Guia: Sporting, com 28 pontos, seguido do Braga, com 18, e do Benfica, com 16.