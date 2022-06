Juvenis: resultados e classificação da fase de apuramento de campeão

Redação com Lusa

Resultados dos jogos da sétima jornada da quarta fase, apuramento do campeão, do Campeonato Nacional de Juvenis.

Sexta-feira, 10 de junho:

Braga - FC Porto, 2-1

Sábado, 11 de junho:

Belenenses - Sporting, 17:00

Domingo, 12 de junho:

Rio Ave- Benfica, 11:00

Guia: Sporting, com 18 pontos, seguido do Sporting de Braga, com 15 (mais um jogo).

8.ª jornada:

Quinta-feira, 28 de maio:

Belenenses - Rio Ave, 1-3

Quarta-feira, 15 de junho:

Sporting - Braga, 11:00

Quinta-feira, 16 de junho:

FC Porto - Benfica, 11:00