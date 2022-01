Juvenis: resultados dos jogos da oitava jornada da segunda fase

Confira a classificação das duas séries.

SÉRIE NORTE:

- Sábado, 22 jan:

Tondela - Braga, 1-6

- Domingo, 23 jan:

Padroense - FC Porto, 1-2

Boavista - Rio Ave, 1-2

Vitória de Guimarães - Famalicão, 1-5

Guia: Rio Ave, com 17 pontos, seguido de Braga e de Famalicão, com 16, e de FC Porto, com 13.

- 9.ª jornada, 29 jan:

Braga - Padroense

Famalicão - Boavista

Rio Ave - Tondela

FC Porto - Vitória de Guimarães

SÉRIE SUL:

- Sábado, 22 jan:

Sporting - Vitória de Setúbal, 4-0

- Domingo, 23 jan:

Benfica - Belenenses, 1-0

- Sábado, 12 fev:

Sacavenense - Marialvas, 15:00

- Domingo, 13 fev:

Académica - Fátima, 15:00

Guia: Sporting, com 21 pontos, seguido de Benfica, com 18, de Belenenses, com 13, e de Vitória de Setúbal, com 11.

- 9.ª jornada, 29 jan:

Marialvas - Sporting

Fátima - Benfica

Belenenses - Sacavenense

Vitória de Setúbal - Académica