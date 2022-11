Juvenis: resultados da jornada 13 e classificações

SÉRIE A

- Sábado, 5 nov:

Vitória de Guimarães - Merelinense, 2-0

FC Porto - Rio Ave, 4-3

Palmeiras - Famalicão, 0-3

- Domingo, 6 nov:

Padroense - Boavista, 0-4

- Sábado, 12 nov:

Paços de Ferreira - Braga, 11:00

Guia: FC Porto, com 37 pontos, seguido Boavista, com 26, de Vitória de Guimarães, com 25, e de Braga, com 23.

- 14ª jornada, 27 nov:

Merelinense - Braga

Rio Ave - Vitória de Guimarães

Famalicão - FC Porto

Boavista - Palmeiras

Padroense - Paços de Ferreira

SÉRIE B

- Sábado, 5 nov:

Tondela - Loures, 0-1

Feirense - Marialvas, 6-2

Fátima - Torreense, 2-2

Sporting de Espinho - União de Leiria, 2-3

Académica - Anadia, 4-1

Guia: Feirense, com 32 pontos, seguido de Académica, com 30, de Torreense, com 25, e de Sporting de Espinho, com 22.

- 14ª jornada, 27 nov:

Marialvas - Loures

Torreense - Feirense

União de Leiria - Fátima

Anadia - Sporting de Espinho

Académica - Tondela

SÉRIE C

- Quinta-feira, 27 out:

Sporting - Estoril, 3-5

- Quarta-feira, 2 nov:

Cova da Piedade - Benfica, 1-7

- Sábado, 5 nov:

Sintrense - Belenenses, 1-2

- Domingo, 6 nov:

Sacavenense - Oeiras, 4-0

Real Massamá - Vitória de Setúbal, 2-0

Guia: Benfica, com 36 pontos, seguido de Sporting, com 34, de Estoril, com 25, e de Belenenses, com 23.

- 14ª jornada, 27 nov:

Vitória de Setúbal - Oeiras

Estoril - Real Massamá

Benfica - Sporting

Belenenses - Cova da Piedade

Sintrense - Sacavenense