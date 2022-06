Juvenis: resultados, classificação e próxima jornada

Resultados dos jogos da nona jornada da quarta fase, apuramento do campeão, do campeonato nacional de juvenis (sub-17).

Domingo, 19 de junho:

Braga - Belenenses, 3-2

FC Porto - Rio Ave, 4-0

Benfica - Sporting, 2-3

Guia: Sporting, com 25 pontos, seguido do Braga, com 18, e do Benfica, com 13.

*Sporting já se sagrou campeão nacional*

10.ª jornada:

Quinta-feira, 23 de junho:

Belenenses - Benfica, 17:00

Sábado, 25 de junho:

Sporting - FC Porto, 11:00

Domingo, 26 de junho:

Rio Ave - Braga, 11:00