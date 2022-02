Juvenis: resultados, classificação e próxima jornada

Resultados dos jogos da 10.ª jornada da segunda fase, apuramento do campeão, do Campeonato Nacional de Juvenis:

SÉRIE NORTE:

Sábado, 5 fevereiro

Tondela - Famalicão, 1-0

FC Porto - Sporting de Braga, 2-1

Padroense - Rio Ave, 2-0

Boavista - Vitória de Guimarães, 0-2

Classificação: Sporting de Braga, com 22 pontos, seguido de Rio Ave, com 20, de FC Porto, com 19, e Famalicão, com 17.

11.ª jornada, 20 fevereiro

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga

Famalicão - Padroense

Boavista - Tondela

Rio Ave - FC Porto

SÉRIE SUL

Sábado, 5 fevereiro

Vitória de Setúbal - Marialvas, 2-1

Benfica - Académica, 12-0

Sporting - Belenenses, 5-1

Domingo, 6 fevereiro

Sacavenense - Fátima, 15:00

Classificação: Sporting, com 27 pontos, seguido de Benfica, com 21, de Vitória de Setúbal, com 17, e de Belenenses, com 16

11.ª jornada, 20 fevereiro

Académica - Marialvas

Fátima - Sporting

Benfica - Sacavenense

Belenenses - Vitória de Setúbal