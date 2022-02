Resultado de jogo em atraso da sétima jornada da segunda fase, apuramento do campeão, do Campeonato Nacional de Juvenis

SÉRIE NORTE

Quarta-feira, 23 fevereiro

Tondela - FC Porto, 0-12

Classificação: FC Porto, com 25 pontos, seguido de Braga, com os mesmos pontos, de Famalicão e de Rio Ave, com 20.