Juvenis: FC Porto e Sporting vencem, Estoril com a goleada da jornada

Confira os resultados da oitava jornada do campeonato de juvenis, assim como a classificação de todas as séries.

SÉRIE A

Limianos - Merelinense, 3-6

Paços de Ferreira - Bragança, 2-3

Vitória de Guimarães - União Nogueirense, 3-0

Rio Ave - Chaves,1-1

Moreirense - Palmeiras, 0-2

Famalicão - Braga, adiado para 30 out, 18:00

Guia: Vitória de Guimarães, com 22 pontos, seguido de Sporting de Braga, com 16, de Desportivo de Chaves e de Rio Ave, com 15.

- 9.ª Jornada, 20 out:

Limianos - Paços de Ferreira

Bragança - Vitória de Guimarães

União Nogueirense - Rio Ave

Chaves - Moreirense

Palmeiras - Famalicão

Merelinense - Braga

SÉRIE B

Feirense - Tondela, 0-2

Padroense - Académico Viseu, 2-1

Boavista - Lusitânia Lourosa, 3-1

Régua - Seia, 6-1

Marialvas - Espinho, 1-3

Anadia - FC Porto, 0-3

Guias: FC Porto, com 24 pontos, seguido de Tondela, com 22, de Padroense, com 21, e de Espinho, com 19.

- 9.ª Jornada, 20 out:

Feirense - Padroense

Académico Viseu - Boavista

Lusitânia Lourosa - Régua

Seia - Marialvas

Espinho - Anadia

Tondela - FC Porto

SÉRIE C

Caldas - Loures, 0-5

União de Leiria - Fátima, 3-0

Sacavenense - União Almeirim, 5-1

Eléctrico - Fundão, 0-2

Académica - Sintrense, 2-0

Peniche - Sporting, 0-3

Guia: Loures, com 22 pontos, seguido de União de Leiria, com 21, e de Académica, com 19, e de Fátima, com 18.

- 9.ª Jornada, 20 out:

Caldas - União de Leiria

Fátima - Sacavenense

União Almeirim - Eléctrico

Fundão - Académica

Sintrense - Peniche

Loures - Sporting

SÉRIE D

Real - Estrela, 4-2

Casa Pia - Belenenses, 0-1

Praia Milfontes - Estoril, 0-7

Portimonense - Cova da Piedade, 0-3

Vitória de Setúbal - Benfica, adiado para 23 out, 15:00

Louletano - Oeiras, 0-4

Guias Benfica, com 21 pontos, seguido de Belenenses, com 19, de Estoril Praia, com 18, e de Vitória de Setúbal, com 16.

- 9.ª Jornada, 20 out:

Real - Casa Pia

Belenenses - Praia Milfontes

Estoril Praia - Portimonense

Cova da Piedade - Vitória de Setúbal

Benfica - Louletano

Estrela - Oeiras