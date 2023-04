Juvenis: dérbi entre Sporting e Benfica teve seis golos e empate no marcador

Benfica continua na liderança com mais seis pontos do que os leões que contam ainda com um jogo em atraso

As equipas de juvenis do Sporting e do Benfica empataram, este sábado, 3-3 , em Alcochete, num dérbi eletrizante que não alterou nada no topo da classificação, com a equipa de Tiago Pinto a manter a diferença de seis pontos de vantagem sobre os leões que ainda têm um jogo em atraso.

O Benfica entrou bem melhor e chegou mesmo ao intervalo já a vencer por 2-0. Gonçalo Moreira foi o grande protagonista ao apontar os dois golos. O jogador inaugurou o marcador, aos 12 minutos, através de uma grande penalidade. E, mais tarde, aos 20 minutos, numa transição rápida, bisou.

Na segunda parte, o Sporting reagiu e chegou ao empate, também com dois golos em oito minutos, também marcados pelo mesmo jogador, João Infante.

Mas foi por muito que pouco que o Sporting não fez a reviravolta. Primeiro com remate de Geovany Quenda ao poste e logo depois numa grande penalidade. André Moreira derrubou Micael Sanhá na área. No entanto, Geovany Quenda atirou fraco para a defesa do guarda-redes do Benfica.

Entretanto foi o Benfica que acabou por recuperar a vantagem, aos 76 minutos, por intermédio de Gonçalo Oliveira. Já em tempo de descontos, o Sporting repôs a igualdade através de Diogo Martins.