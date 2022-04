O Benfica recebeu e triunfou este sábado sobre o FC Porto na terceira jornada da fase de apuramento do campeão de juvenis, por 1-0, com o golo da vitória a surgir já nos minutos de compensação, aos 94', através de Leandro Santos. O emblema encarnado fica com seis pontos e está a três do líder Sporting, que enfrenta na próxima ronda. Veja o golo.