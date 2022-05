A uma jornada do fim, Benfica e FC Porto seguem empatados na liderança do campeonato de juniores. Os encarnados, em primeiro lugar, venceram no terreno do Alverca, os dragões, segundos classificados, bateram fora o Braga. Tudo para decidir na próxima semana.

Sábado, 21 de maio:

Braga - FC Porto, 0-1

Alverca - Benfica, 1-2

Rio Ave - Sporting, 1-2

Estoril - Vitória de Guimarães, 0-4

Classificação: Benfica e FC Porto, com 30 pontos, seguidos de Sporting, com 22.

14.ª Jornada, 28 de maio:

FC Porto - Estoril

Benfica - Braga

Sporting - Alverca

Vitória de Guimarães - Rio Ave