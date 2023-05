Juniores: Sporting vence dérbi com o Benfica e Famalicão lidera de forma isolada

Em jogo em atraso da jornada 9 da fase de apuramento de campeão, o Sporting bateu o Benfica por 1-0. Golo foi de Manuel Mendonça.

O Sporting recebeu e venceu o Benfica, por 1-0, esta quarta-feira, num jogo em atraso da ronda 9 da fase de apuramento de campeão de sub-19. O único golo da partida foi apontado por Manuel Mendonça, de grande penalidade, aos 30 minutos.

Com este resultado, o Famalicão lidera a tabela classificativa de forma isolada, com 22 pontos. Os encarnados mantêm os mesmos 19 pontos, mais um do que o Sporting. O Braga é quarto colocado, com 16 pontos, e o FC Porto é quinto, com 15.

Faltam quatro jornadas para o fim da prova.

11.ª Jornada, 6 de maio:

Sporting - Braga

Alverca - FC Porto

Vizela - Famalicão

Benfica - Estoril