Juniores: Sporting e FC Porto empatam na fase de apuramento de campeão

Após um empate 0-0 em Alcochete, as equipas mantém-se, assim, separadas por três pontos.

Na jornada 5 da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de Juniores, Sporting e FC Porto empataram 0-0, este sábado, em Alcochete. As duas equipas perderam ainda mais terreno na luta pelo título.

O Famalicão lidera a tabela com 12 pontos, os mesmos do Benfica. O Vizela tem nove e é terceiro e os leões aparecem no quarto posto, com oito pontos. Segue-se Estoril, com seis, e FC Porto, com cinco. O Braga tem três pontos e é penúltimo, apenas à frente do Alverca, que tem um ponto somado.

Na próxima jornada, a 6 de abril, o FC Porto recebe o Benfica. O Sporting desloca-se ao reduto do líder Famalicão.

Nota ainda para o facto de os sub-19 do Sporting voltarem à ação na terça-feira, a partir das 13h00, quando recebem o Liverpool nos quartos de final da UEFA Youth League.