Juniores: resultados da jornada 18 e classificações

Braga lidera a norte e Benfica a sul.

- Sexta-feira, 16 dez:

Braga - Rio Ave, 1-0

- Sábado, 17 dez:

Famalicão - Paços de Ferreira, 3-1

Anadia - Tondela, 1-1

FC Porto - Gil Vicente, 1-2

Vizela - Boavista, 4-1

Vitória de Guimarães - Gondomar, 2-1

Guia: Braga, com 37 pontos, seguido de Vizela, com 34, de Vitória de Guimarães, com 33, e de FC Porto, com 32.

- 19.ª Jornada, 7 jan:

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães

Gondomar - Vizela

Boavista - FC Porto

Gil Vicente - Anadia

Tondela - Braga

Rio Ave - Famalicão

Zona Sul:

- Sexta-feira, 16 dez:

Estoril - Benfica, 2-2

- Sábado, 17 dez:

Casa Pia - Sporting, 0-1

Torreense - Belenenses, 1-1

Marítimo - Académica, 0-1

Vitória de Setúbal - Nacional, 0-0

Vilafranquense - Alverca, 1-1

Guias: Benfica, com 39 pontos, seguido de Sporting, com 38, de Alverca, com 34, e de Académica, com 32.

- 19.ª Jornada, 7 jan:

Sporting - Vilafranquense

Alverca - Vitória de Setúbal

Nacional - Marítimo

Académica - Estoril

Benfica - Torreense

Belenenses - Casa Pia