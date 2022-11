Juniores: resultados da jornada 13 e classificações

Redação com Lusa

FC Porto, Sporting e Benfica empataram.

Zona Norte

- Sábado, 5 nov:

Tondela - Boavista, 5-1

Rio Ave - Gondomar, 2-0

Famalicão - Vitória de Guimarães, 1-1

Braga - Vizela, 3-2

Anadia - FC Porto, 2-2

- Domingo, 6 nov:

Paços de Ferreira - Gil Vicente, 15:00

Guia: FC Porto, e Braga, com 30 pontos, seguidos de Vizela, e de Vitória de Guimarães, com 26.

- 14.ª Jornada, 12 nov:

Boavista - Gil Vicente

Gondomar - Tondela

Vitória de Guimarães - Rio Ave

Vizela - Famalicão

FC Porto - Braga

Anadia - Paços de Ferreira

Zona Sul

- Sábado, 5 nov:

Belenenses - Alverca, 3-4

Casa Pia - Vilafranquense, 3-1

Torreense - Vitória de Setúbal, 2-1

Estoril - Marítimo, 2-2

Sporting - Académica, 0-0

Benfica - Nacional, 3-3 (inversão)

Guias: Benfica, com 32 pontos, seguido de Sporting, e de Alverca, com 27, e de Estoril, com 21.

- 14.ª Jornada, 12 nov:

Nacional - Académica

Alverca - Benfica

Vilafranquense - Belenenses

Vitória de Setúbal - Casa Pia

Marítimo - Torreense

Estoril - Sporting