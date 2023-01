Juniores: resultados, classificação e próxima jornada

Resultados dos jogos da 20.ª jornada do campeonato nacional de juniores

Sábado, 14 janeiro

Vizela - Vitória de Guimarães, 2-2

Anadia - Boavista, 1-3

Braga - Gil Vicente, 3-3

Famalicão - Tondela, 2-0

Rio Ave - Paços de Ferreira, 1-3

Domingo, 15 janeiro

FC Porto - Gondomar, 11:00

Classificação: Braga, com 39 pontos, seguido de Vizela, com 38, de Famalicão, com 37, e de FC Porto, com 36.

21.ª Jornada, 21 janeiro

Vizela - Paços de Ferreira

Vitória de Guimarães - FC Porto

Gondomar - Anadia

Boavista - Sporting de Braga

Gil Vicente - Famalicão

Tondela - Rio Ave

Leia também Seleção Fernando Santos terá arrasado Cristiano Ronaldo em frente aos colegas Após a reação do avançado português à sua substituição frente à Coreia do Sul, na última jornada da fase de grupos do Mundial'2022, informa o Correio da Manhã este sábado.

Zona Sul

Sábado, 14 janeiro

Vitória de Setúbal - Vilafranquense, 3-2

Marítimo - Alverca, 1-1

Estoril - Nacional, 3-2

Torreense - Académica, 5-0

Casa Pia - Benfica, 2-3

Belenenses - Sporting, 2-1

Classificação: Benfica, com 45 pontos, seguido de Sporting, com 41, de Alverca, com 36, e de Belenenses, com 34.

21.ª Jornada, 21 janeiro

Vitória de Setúbal - Sporting

Vilafranquense - Marítimo

Alverca - Estoril Praia

Nacional - Torreense

Académica - Casa Pia

Benfica - Belenenses