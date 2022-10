Juniores: resultados, classificação e próxima jornada

Resultados dos jogos da 11.ª jornada do campeonato nacional de juniores de futebol

Zona Norte

Sábado, 22 outubro

Vizela - FC Porto, 1-2

Vitória de Guimarães - Anadia, 5-4

Gondomar - Sporting de Braga, 1-2

Boavista - Famalicão, 0-0

Gil Vicente - Rio Ave, 0-1

Tondela - Paços de Ferreira, 0-2

Classificação: FC Porto, com 26 pontos, seguido de Vitória de Guimarães, com 25, de Sporting de Braga, com 24, e de Vizela, com 23.

12.ª Jornada, 29 outubro

Gil Vicente - Tondela

Boavista - Rio Ave

Gondomar - Famalicão

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga

Vizela - Anadia

FC Porto - Paços de Ferreira

Zona Sul

Sábado, 22 outubro

Vitória de Setúbal - Marítimo, 2-0

Vilafranquense - Estoril Praia, 0-1

Nacional - Casa Pia, 1-0

Académica - Belenenses, 2-1

Alverca - Torreense, 3-3

Benfica - Sporting, 3-0

Classificação: Benfica, com 25 pontos, seguido de Sporting, com 25, de Alverca, com 21, e de Académica, com 19.

12.ª Jornada, 29 outubro

Académica - Benfica

Nacional - Belenenses

Alverca - Casa Pia

Vilafranquense - Torreense

Vitória de Setúbal - Estoril Praia

Marítimo - Sporting