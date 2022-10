Juniores: resultados, classificação e próxima jornada

Resultados dos jogos da nona jornada do campeonato nacional de juniores de futebol:

Zona Norte:

Sábado, 8 de outubro:

Vitória de Guimarães - Vizela, 2-1

Gondomar - FC Porto, 0-1

Boavista - Anadia, 2-1

Gil Vicente - Braga, 2-1

Tondela - Famalicão, 0-1

Paços de Ferreira - Rio Ave, 3-0

Classificação: Vitória de Guimarães, com 22 pontos, seguido de Braga, Vizela e FC Porto, com 20.

Décima jornada, 15 de outubro:

Paços de Ferreira - Vizela

FC Porto - Vitória de Guimarães

Anadia - Gondomar

Braga - Boavista

Famalicão - Gil Vicente

Rio Ave - Tondela

Zona Sul:

Sexta-feira, 7 de outubro:

Sporting - Os Belenenses, 1-1

Sábado, 8 de outubro:

Vilafranquense - Vitória de Setúbal, 2-1

Alverca - Marítimo, 2-1

Nacional - Estoril, 0-2

Académica - Torreense, 5-0

Benfica - Casa Pia, 4-0

Classificação: Sporting, e Benfica, com 22 pontos, seguidos de Belenenses, com 19, e Alverca, com 17.

Décima jornada, 15 de outubro:

Sporting - Vitória de Setúbal

Marítimo - Vilafranquense

Estoril - Alverca

Torreense - Nacional

Casa Pia - Académica

Os Belenenses - Benfica

Nota: Passam à segunda fase os quatro primeiros classificados de cada zona da primeira fase.