Juniores: resultados, classificação e próxima jornada

Resultados da quinta jornada do Apuramento do Campeão, segunda fase do Campeonato Nacional de juniores.

- Sábado, 12 de março:

Alverca - FC Porto, 1-2

Estoril Praia - Sporting de Braga, 1-0

- Domingo, 13 de março:

Rio Ave - Benfica, 3-3

Vitória de Guimarães - Sporting, 1-2

Guia: Benfica, com 13 pontos, seguido de FC Porto, com 10, de Estoril, com nove, e de Braga, com oito.

- 6.ª Jornada, 2 de abril:

FC Porto - Sporting de Braga

Benfica - Alverca

Sporting - Rio Ave

Vitória de Guimarães - Estoril Praia