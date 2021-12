Juniores: resultados, classificação e próxima jornada

Resultados dos jogos da 16.ª jornada do campeonato nacional de juniores

ZONA NORTE

Sábado, 4 dezembro

Vizela - Vitória de Guimarães, 2-3

FC Porto - Oliveirense, 8-0

Braga - Tondela, 1-1

Feirense - Rio Ave, 0-2

Domingo, 5 dezembro

Famalicão - Leixões, 11:00

Quinta-feira, 30 dezembro

Paços de Ferreira - Gil Vicente, 15:00

Classificação: FC Porto, com 38 pontos, seguido de Sporting de Braga, com 32, Vitória de Guimarães, com 29, e de Famalicão, com 26.

17.ª Jornada, 11 dezembro

Leixões - Vizela

Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira

Gil Vicente - FC Porto

Oliveirense - Sporting de Braga

Tondela - Feirense

Rio Ave - Famalicão

ZONA SUL

Sábado, 4 dezembro

Alverca - Sporting, 0-0

Amora - Vitória de Setúbal, 0-3

Nacional - Estoril Praia, 0-0

Belenenses - Académica, 1-1

Vilafranquense - União de Leiria, 2-2

Domingo, 5 dezembro

Benfica - Sacavenense, 11:00

Classificação: Benfica, com 39 pontos, seguido de Sporting, com 32, de Alverca, com 30, e de Estoril Praia, com 25.

17.ª Jornada, 11 dezembro

União de Leiria - Alverca

Sporting - Amora

Vitória de Setúbal - Nacional

Estoril Praia - Benfica

Sacavenense - Belenenses

Académica - Vilafranquense