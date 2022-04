Juniores: FC Porto na liderança à condição após empate frente ao Sporting

Nulo na Academia em jogo da jornada nove da fase de apuramento de campeão do campeonato de juniores.

Sporting e FC Porto empataram este sábado, na Academia de Alcochete, sem golos, em jogo da jornada nove da fase de apuramento de campeão do campeonato de juniores.

Os dragões passam a ser líderes isolados, mas à condição, uma vez que ficam com mais um ponto do que o Benfica, que se encontra na final da Youth League e joga com o Estoril no dia 17 de maio.

O Sporting, por seu lado, passa a ter 15 pontos e continua a três do FC Porto.