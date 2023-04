Resultados da 10.ª jornada do Apuramento do Campeão, segunda fase do Campeonato Nacional de juniores

- Sexta-feira, 28 abril

Benfica - Vizela, 4-1

- Sábado, 29 abril

Braga - Alverca, 11:00

FC Porto - Famalicão, 16:00

Estoril - Sporting, 16:00

Classificação: Benfica e Famalicão, com 19 pontos, seguidos do FC Porto, com 15, e do Sporting, com 14 (menos um jogo).

- 11.ª Jornada, 6 maio

Sporting - Braga

Alverca - FC Porto

Vizela - Famalicão

Benfica - Estoril