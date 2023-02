"Joguei com o meu primo Henrique Araújo. Eu a servir e ele a marcar golos"

Médio canhoto é primo de Henrique Araújo, inspira-se em Bernardo Silva, Xadas e Beltrame, e tem-se evidenciado na Liga Revelação ao serviço dos leões da Madeira. João Araújo, de 22 anos, passou cinco anos na formação do Sporting e cumpre a sétima época ao serviço do Marítimo. Tem treinado com a equipa principal e o desejo é, claro, chegar à I Liga.

João Araújo, médio de 22 anos que dá nas vistas no Marítimo, pretende ajudar a equipa na fase de apuramento para a Taça Revelação e acredita que o grupo tem qualidade para lutar pelo topo.

"Temos boa equipa e já mostrámos que temos grandes jogadores. Vai ser uma fase complicada, mas temos todas as condições para terminar lá em cima e lutar pelo primeiro ou pelo segundo lugar", assume o promissor futebolista, referindo que vive um grande momento. "Tenho feito uma grande época, uma das melhores desde que estou no Marítimo. Sinto-me bem e tenho ajudado a equipa".

O madeirense, nascido para o futebol nos leões da Madeira, explica a O JOGO como se desenrolou a paixão pela bola. "Toda a minha família praticava desporto e o meu avô até tinha sido convidado para jogar no Sporting, no tempo dos Cinco Violinos. Foi tudo muito natural, fui para o Marítimo e joguei com os meus primos, o Henrique Araújo era um deles. Eu ficava a servir e ele a marcar golos", recorda o médio, que passou ainda cinco anos no Sporting e um no Oeiras.

Natural do Funchal, João aponta a "inteligência, técnica e boa leitura de jogos" como pontos fortes e alimenta os sonhos com os percursos de um craque português e de dois médios maritimistas. "O Bernardo Silva é o jogador que mais me fascina no futebol. Somos muito parecidos dentro das quatro linhas. No Marítimo, olho muito para o Bruno Xadas e para o Beltrame, pois jogam na minha posição. Tive oportunidade de partilhar o relvado com eles e contemplar de perto o trabalho e a intensidade que colocam em cada exercício", conta.

No longo prazo há sonhos e objetivos para cumprir, que até incluem uma viagem à Premier League. "Para já, quero mostrar-me aqui e chegar à primeira liga. Esta época será difícil, mas sei que vou chegar lá. Mais para a frente, gostava de pisar os relvados ingleses e atuar na liga inglesa, a melhor do mundo", diz João Araújo.

Mudou-se para Alcochete quando tinha 11 anos

Após duas temporadas bem conseguidas no emblema madeirense, João mudou-se, com 11 anos, para Alcochete, onde passou cinco anos. "Fui para Lisboa com os meus pais, pois eles já estavam a pensar ir morar para lá. Passei bons momentos, joguei campeonatos nacionais e provas internacionais, e partilhei o balneário com muitos bons jogadores. Foi um orgulho ter representado o Sporting, pois é um clube de referência", afirma.