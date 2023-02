ESPECIAL EDIÇÃO DE ANIVERSÁRIO - FC Porto juntou todos os capitães, o que reforçou a visão de André sobre o defesa-central. Oliveira não esquece o papel de Silvestre Varela, com quem convive quase todos os dias. O estudo motiva-o, mas "não há volta a dar", o sonho é passar do lugar anual para o relvado do Dragão.

No FC Porto desde 2017, André Oliveira habituou-se a andar à frente do seu tempo. Com 16 anos já tinha atuado pelos sub-19 e o contrato profissional chegou em março de 2022.

"O meu sonho? Isso aí não há volta a dar, é jogar aqui", responde o médio, de sorriso largo, enquanto contempla o relvado do Dragão desde a bancada, onde tem um lugar anual. "Acompanho o FC Porto desde que nasci e praticamente todos os meus familiares são portistas. Um jogador à Porto é aquele a quem os adeptos se agarram quando as coisas correm mal. A entrega, o tentar fazer as coisas e não se esconder. O jogador à Porto não se esconde, dá um passo em frente, assume as responsabilidades. E, mais do que jogar por um clube, é jogar por uma cidade e uma região", vinca André.

Os atributos pessoais também lhe valeram o papel de sub-capitão nos sub-19, secundando António Ribeiro. À boleia desse estatuto, teve recentemente uma experiência com Varela e Pepe, que lideram, respetivamente, as formações B e A e, no balneário do Dragão, partilharam ensinamentos e conselhos com todos os donos das braçadeiras dos escalões de formação.

"Tenho a sorte de conviver com o Varela todos os dias. Mesmo em treino, é um jogador impecável que procura ajudar, principalmente os mais novos. Com o Pepe, não tenho essa sorte, mas também foi super prestável connosco. Percebeu-nos, ouviu-nos e ajudou-me imenso", contou André, que à semelhança de "todos os portistas" vê no defesa "uma referência". Depois, no que não é de todo a minha posição também gosto muito do Otávio. Está cá há muitos anos e sinto que é um jogador à Porto. Gosto de como se entregam e defendem o clube", fechou.

