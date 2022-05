João Marques, o mago que mora na Linha: "Na minha cabeça, sou o melhor"

A inspiração do avançado de 20 anos, que marca há três jogos seguidos, pode facilitar a tarefa de vencer a Taça Revelação, prova para a qual está pronto para fazer "coisas bonitas"

O Estoril garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça Revelação, na terceira e última jornada do Grupo A, após triunfo sobre o Marítimo, por 2-1, no Estádio António Coimbra da Mota. E quem se tem destacado na turma de Vasco Botelho é João Marques, extremo de 20 anos que chegou esta temporada à equipa da Linha e que nos últimos três jogos assinou três golos.

O promissor jogador apresenta no relvado uma inteligência muito acima da média, para além do evidente "faro" pelo golo.

Natural do Barreiro, de onde saíram grandes nomes do futebol português - Vasques, José Augusto, Bento, Chalana e João Cancelo são bons exemplos -, João assume o bom momento de forma e, em conversa com O JOGO, dá todo o mérito aos colegas de equipa.

"A temporada tem corrido bem e a chave do sucesso está no nosso excelente grupo de trabalho. O primeiro objetivo era passar às meias-finais e agora vamos em busca da melhor classificação possível. Sinto-me confiante para fazer coisas bonitas e só tenho que agradecer aos meus colegas por tudo. Sem eles, nada disto era possível", sublinha o extremo.

O jovem fez formação no Sporting, no Barreirense e no V. Setúbal, tendo atuado, na época passada, no Campeonato de Portugal ao serviço dos sadinos. É um futuro em aberto, mas adivinha-se de sucesso.

"Quero ser jogador profissional de futebol. É para isso que trabalho com afinco todos os dias e todos os treinos. Também gostava de fazer a estreia na equipa principal, mas sei que é difícil", revela.

João Marques indica a "inteligência" e a "leitura de jogo" como pontos fortes do seu jogo. "Na minha cabeça, sou o melhor", afirma, numa atitude inspirada num modelo, não só para ele mas para muitos outros atletas: Cristiano Ronaldo. "Ele supera-se sempre e isso é fascinante. Pensa muito à frente e coloca o trabalho à frente de tudo. É um verdadeiro exemplo para todos os jovens que sonham em fazer carreira no desporto. É a minha referência como jogador", elogia o avançado, desejoso de levantar mais uma taça.

Nova dobradinha à vista

O Estoril venceu a Liga Revelação e sagrou-se bicampeão da competição, com mais quatro pontos do que o Benfica, segundo classificado, numa campanha impressionante que terminou com o título a ser conquistado "no sofá", a duas jornadas do final da competição. Após a conquista do troféu, Afonso Valente, capitão da formação canarinha, em declarações a O JOGO, afirmou imediatamente que o plantel já só pensava na dobradinha, algo ficou mais perto de se concretizar.

Estoril e Marítimo foram as primeiras equipas apuradas para as meias-finais da Taça Revelação. Ontem, a equipa da Linha derrotou o Marítimo, por 2-1, pelo que ficou na primeira posição do Grupo A. Embora a equipa insular tenha perdido, esse resultado não colocou em causa a continuidade na prova, uma vez que o Portimonense derrotou o Leixões, por 2-0. O Estoril ficou na primeira posição com sete pontos. O Marítimo no segundo posto, com quatro.

Na história da prova, que está na terceira edição, Estoril e Aves foram os vencedores em épocas que também terminaram com a conquista do campeonato de sub-23.