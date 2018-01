"O Lameira e os familiares já foram ao posto da GNR pedir desculpa"

Pedro Alves, treinador do Cesarense, é profilático na avaliação aos graves incidentes de sábado, no final do jogo com o FC Porto, em Juniores A, que a equipa de Aveiro ganhou por 3-1.

Pedro Alves, treinador do Cesarense, estava no túnel de acesso aos balneários quando se deram os confrontos entre os jogadores do Cesarense e do FC Porto e garante ter assistido a tudo, o que agora relata. "Eu vi o Jacques (Cesarense) a descer para o balneário e a ser confrontado pelo guarda-redes suplente do FC Porto (Ricardo Silva), que lhe meteu a mão na cara e o Jacques defendeu-se. Houve troca de agressões entre os dois jogadores e o Jacques foi também agredido pelo avançado do Porto", explicou o treinador que levou o Cesarense à I Divisão Nacional, lamentando estas situações "que nada dignificam" o futebol. "Condeno a situação e gostava que se falasse mais no jogo em si. A equipa teve um comportamento excelente diante do FC Porto e o que aconteceu no final era evitável. Não devemos procurar culpados, mas sim refletir para não voltar a acontecer", acrescentou Pedro Alves, que atribuiu os atos de violência a um "acumular de emoções".

Apesar do "gesto lamentável", o treinador do Cesarense sai em defesa do jogador do FC Porto, João Lameira, que agrediu um militar da GNR no final do encontro. "O Lameira foi meu jogador [no Feirense, n.d.r.] e ele não é nada daquilo que querem passar. Foi um gesto de desespero ao ver o irmão naquela situação com a GNR", justificou Pedro Alves. "O Lameira e os familiares já foram ao posto da GNR de Cesar pedir desculpa ao militar e não merecem ser crucificados desta forma. Foram as circunstâncias do momento. O Lameira tem um futuro brilhante pela frente e não deve ser tão veemente condenado por isto", concluiu o treinador do Cesarense, que confirma que nenhum jogador foi expulso, no final, pela equipa de arbitragem.

Fonte da GNR referiu, ontem, à Agência Lusa que o militar agredido teve de receber tratamento hospitalar e já teve alta, mas ainda se encontra de baixa porque "continua com dores nas costas e na cabeça".