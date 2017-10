Juvenis: Paços, FC Porto, Sacavenense e Benfica vencem e lideram

Confira os resultados dos jogos da sétima jornada do Campeonato Nacional de Juvenis.

SÉRIE A:

- Domingo, 8 out:

Gil Vicente -- Bragança, 7-0

Vizela -- Palmeiras, 2-2

Rio Ave -- Braga, 2-1

Vitória de Guimarães -- Paços de Ferreira, 1-2

Abambres -- Penafiel, 3-0

Vianense -- Moreirense, 1-4

Guia: Paços de Ferreira, com 17 pontos, seguido de Rio Ave, com 16, e de Braga e Gil Vicente, com 13 pontos.

- 8.ª Jornada, 15 out:

Bragança -- Vianense

Palmeiras -- Gil Vicente

Braga -- Vizela

Paços de Ferreira -- Rio Ave

Penafiel -- Vitória de Guimarães

Moreirense -- Abambres

SÉRIE B:

- Domingo, 8 out:

Académica SF -- Boavista, 1-6

Padroense -- Seia, 4-0

Feirense -- Leixões, 1-0

FC Porto -- Académica, 5-0

Tondela -- Taboeira, 2-1

Anadia -- Cracks Lamego, 1-0

Guia: FC Porto, com 21 pontos, seguido de Boavista e Anadia, com 16, e de Académica, com 14.

- 8.ª Jornada, 15 out:

Boavista -- Anadia

Seia -- Académica SF

Leixões -- Padroense

Académica -- Feirense

Taboeira -- FC Porto

Cracks Lamego -- Tondela

SÉRIE C:

- Sábado, 7 out:

Eléctrico -- Sintrense, 1-4

Marinhense -- Sporting, 0-4 -

Domingo, 8 out:

Sacavenense -- Fundão, 2-0

CADE -- Pombal, 3-1

União de Leiria -- Loures, 0-0

Caldas -- Naval 1.º de Maio, Naval desistiu da prova

Guia: Sacavenense, com 19 pontos, seguido de Sporting, com 18, de Sintrense, com 15, e de União de Leiria, com 12.

- 8.ª Jornada, 15 out:

Fundão -- Caldas

Sintrense -- Sacavenense

Sporting -- Eléctrico

Pombal -- Marinhense

Loures -- CADE

Naval 1.º de Maio -- União de Leiria

SÉRIE D:

- Sábado, 8 out:

Barreirense -- Olhanense, 1-2

Cuba -- Cova da Piedade, 1-4

Benfica -- Belenenses, 4-0

Vitória de Setúbal -- Real, 0-1

Estoril -- Oeiras, 2-1

Amora -- Canaviais, 5-0

Guia: Benfica, com 21 pontos, seguido de Belenenses, com 18, de Real, com 15, e de Barreirense, com 13.

- 8.ª Jornada, 15 out:

Olhanense -- Amora

Cova da Piedade -- Barreirense

Belenenses -- Cuba

Real -- Benfica

Oeiras -- Vitória de Setúbal

Canaviais -- Estoril