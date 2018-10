Juvenis: goleada da jornada é do Benfica

Confira os resultados da oitava jornada do campeonato e a classificação de todas as séries.

SÉRIE A:

- Sábado, 27 out:

Rio Ave -- Gil Vicente, 0-2

Vitória de Guimarães -- Moreirense, 3-0

- Domingo, 28 out:

Chaves -- Barroselas, 4-0

Famalicão -- Vianense, 3-1

Braga -- Paços de Ferreira, 2-1

Palmeiras -- Cachão, 5-0

Guias: Braga, com 22 pontos, seguido de Vitória de Guimarães, Chaves, com 19, e de Paços de Ferreira, com 16.

- 9.ª Jornada, 4 nov:

Chaves -- Famalicão

Vianense -- Braga

Paços de Ferreira -- Rio Ave

Gil Vicente -- Vitória de Guimarães

Moreirense -- Palmeiras

Barroselas -- Cachão

SÉRIE B:

- Sábado, 06 out:

Académica -- Sousense, 1-0

-Sábado, 27 out:

Lusitano Vildemoinhos -- FC Porto, 0-4

- Domingo, 28 out:

Boavista -- Feirense, 2-0

Padroense -- Espinho, 2-0

NDS Guarda -- Tondela, 0-3

Leixões -- Anadia, 1-2

Guia: FC Porto, 22 com pontos, seguido de Tondela, com 21, de Padroense, e de Boavista, com 18.

- 9.ª Jornada, 4 nov:

Lusitano Vildemoinhos -- Boavista

Feirense -- Académica

Sousense -- Padroense

spinho -- NDS Guarda

Tondela -- Leixões

FC Porto -- Anadia

SÉRIE C:

- Sábado, 27 out:

CADE -- Elvas, 0-2

- Domingo, 28 out:

Marinha Grande -- Sporting, 0-3

Naval 1893 -- Loures, 0-1

Almeirim -- Caldas, 2-0

Sintrense -- Sacavenense, 0-3

União de Leiria -- Bairro Valongo, 4-1

Guia: Sporting, com 24 pontos, seguido de Sacavenense, com 20, de União de Leiria, com 18, e de Loures, com 16.

- 9.ª Jornada, 4 nov:

Marinha Grande -- Naval 1893

Loures -- CADE

Elvas -- Almeirim

Caldas -- Sintrense

Sacavenense -- União de Leiria

Sporting -- Bairro Valongo

SÉRIE D:

- Domingo, 28 out:

Despertar -- Estoril, 1-1

Lusitano Évora -- Olhanense, 4-3

Belenenses -- Vitória de Setúbal, 2-1

Casa Pia -- Real, 0-1

Benfica -- Pinhalnovense, 8-1

Barreirense -- Portimonense, 0-2

Guias: Benfica, com 24 pontos, seguido de Belenenses, com 19, de Real, com 16, e de Vitória de Setúbal, com 13.

- 9.ª Jornada, 4 nov:

Despertar -- Lusitano Évora

Olhanense -- Belenenses

Vitória de Setúbal -- Casa Pia

Real -- Benfica

Pinhalnovense -- Barreirense

Estoril -- Portimonense