Carro pontapeado e ameaças em casa: árbitro de 21 anos emboscado por adeptos

Lucas Martins, árbitro de 21 anos da AF Braga, foi encurralado e ameaçado por pais de jogadores e adeptos depois de ter dirigido a partida entre os juniores do Operário de Antime e o Santa Maria, de Barcelos.

Na origem da emboscada, de acordo com o JN, terá estado um alegado penálti não assinalado a favor do Operário. O jogo terminou empatado (1-1) e um dos assistentes do jovem juiz terá sido cuspido por adeptos da equipa da casa. Parte do percurso entre o campo do Antime e Fafe foi feito com acompanhamento da GNR, mas, quando chegaram à praceta Dr. Parcídio de Matos, o veículo em que seguiam os eleentos da equipa de arbitragem foi barrado por dois carros. Cerca de 10 pessoas, indentificadas como adeptos do Antime, começaram a ameaçar Lucas Martins e a pontapear a viatura.

O jovem árbitro apresentou queixa-crime à GNR, mas as ameaças não ficaram por aí. No dia seguinte (domingo), o pai de um jogador do Antime, acompanhado de outros indivíduos, dirigiu-se a casa de Lucas Martins e pediu a retirada da queixa apresentada nas autoridades. O pai do árbitro recusou-se a interceder junto do filho e um dos indivíduos afirmou, ainda segundo o JN, que "poderia haver o azar de ocorrer um atropelamento" ou de "aparecer com as pernas partidas".

A queixa-crime apresentada serguirá para inquérito judicial.