A primeira equipa a perder o treinador, um hat trick e um húngaro em foco na Liga Revelação

Confira algumas curiosidades em torno da terceira jornada da Liga Revelação.

Aves

António Brenha de adjunto a treinador principal

O Aves foi o primeiro clube da Liga Revelação a ficar sem treinador. Filó, que assumira este novo projeto na carreira, abandonou o cargo de treinador principal, devido a divergências com a administração da SAD, deixando o comando da equipa entregue ao seu adjunto António Brenha, que se estreou na receção ao Cova da Piedade.

Bence Biró

Hungria convocou o avançado

Bence Biró, que ontem fez parte da equipa sub-23 do V. Guimarães que empatou 1-1 com o Braga, em Fão, foi convocado para a seleção sub-21 da Hungria. O avançado, autor do golo do triunfo da equipa sub-23 vitoriana sobre o Aves (1-0), na ronda passada da "Revelação", vai defrontar Suécia e Bélgica em jogos a contar para a qualificação do Europeu.

Braga

Treinador José Araújo considera resultado do dérbi injusto

O treinador do Braga, José Carvalho Araújo, lamentou o empate (1-1) no dérbi com o V. Guimarães, vincando que "se analisarmos por oportunidades, o resultado justo seria 2-1". "Na segunda parte corrigimos os erros defensivos e fomos melhores", disse. Já Manuel Namora, autor do golo que levou os arsenalistas ao empate, pretende "dar sempre o melhor e ajudar a equipa".

Sporting

José Peseiro e Bruno Fernandes atentos aos talentos leoninos

O dérbi lisboeta, disputado em Alcochete, teve espectadores especiais. Atento aos valores que despontam na Liga Revelação, José Peseiro, treinador do Sporting, marcou presença nas bancadas da Academia, acompanhado por Manuel Fernandes. Também Bruno Fernandes esteve presente, tendo sido muito solicitado pelos adeptos dos leões para dar autógrafos e tirar fotos. Frederico Varandas, candidato à presidência dos leões também assistiu ao dérbi.

Rio Ave

Schutte: da Liga Europa aos golos

Depois de se ter estreado esta época na equipa principal do Rio Ave, num jogo da Liga Europa frente aos polacos do Jaggielonia, Schutte, avançado do Rio Ave, voltou a brilhar. Apesar da derrota por 3-2 em casa do Belenenses, o dianteiro que trabalha diariamente com o plantel de José Gomes apontou um dos golos vila-condenses. Mais uma pérola a seguir.

Valdu Té

Hat trick na goleada do V. Setúbal

Valdu Té, ponta de lança de 21 anos, foi a grande figura na goleada do V. Setúbal à Académica (5-1). O guineense embalou os sadinos para a vitória apontando os três primeiros golos (9", 32" e 38").