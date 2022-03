Gondomar decide jogar à porta fechada e vai realizar ação de formação com os pais

Na sequência dos desacatos no reduto do Sousense, num jogo de juvenis, o Gondomar decidiu que o próximo jogo em casa, diante do Gens, vai ser realizado à porta fechada e, além disso, realizará uma ação de formação com os pais dos atletas da formação.

Depois das cenas de pancadaria registadas no jogo em casa do Sousense, da I Divisão Série 2 de Sub-17, o Gondomar emitiu um comunicado, esta terça-feira, a informar que "repudia" os acontecimentos e que decidiu "jogar à porta fechada" o próximo encontro em casa, de forma "a procurar colocar um travão a situações semelhantes".

O clube gondomarense vai ainda realizar uma "ação de formação de ética no desporto com pais dos jogadores dos escalões de formação".

A fechar, o Gondomar vinca que "não se revê em situações que nada têm a ver com desporto e com o seu espírito educativo, e que não se coadunam com os valores preconizados" pelo clube.

Leia o comunicado na íntegra:

"A direção do Gondomar Sport Clube repudia publicamente os acontecimentos ocorridos no domingo passado entre pais das duas equipas, no UD Sousense - Gondomar SC, correspondente à 21ª Jornada do Campeonato Distrital, I Divisão Série 2.

Como forma de procurar colocar um travão a situações semelhantes, a direção do Gondomar Sport Clube decidiu jogar à porta fechada o encontro do próximo domingo correspondente à 22ª Jornada do mesmo escalão, contra o Gens SC, clube ao qual desde já se agradece por ter concordado com esta iniciativa.

Além desta decisão, o Gondomar Sport Clube informa que irá ainda realizar, na próxima semana, uma ação de formação de ética no desporto com pais dos jogadores dos escalões de formação, por forma a que estas situações não se repitam.

A direção quer deixar bem vincado que não se revê em situações que nada têm a ver com desporto e com o seu espírito educativo, e que não se coadunam com os valores preconizados pelo Gondomar Sport Clube, que não abdicará de os defender em todos os seus escalões de formação."