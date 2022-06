Goleador de 12 anos apresenta cifras estratosféricas no Lourinhanense

Salvador Garcia, infantil do Lourinhanense, superou a marca dos 100 golos na época que agora acaba.

Tem 12 anos e apontou mais de 100 golos na temporada de 2021/22. Salvador Pedro Garcia é um jovem futebolista dos infantis do Lourinhanense, da Associação de Futebol de Lisboa, que esteve em plano de destaque na época que agora finda. O goleador faturou por 70 vezes no campeonato da categoria e, se somarmos os tentos que marcou em torneios oficiais, alcançou mesmo a barreira dos três dígitos.

Com esta performance assombrosa, Salvador foi chamado, por cinco ocasiões, aos iniciados, os sub-14, onde somou mais cinco golos e fez três assistências.

Possuidor de um porte atlético significativo para a idade (178 cm e 65 kg), o "garoto" diferencia-se no escalão onde joga e, quando aliamos isso à veia finalizadora que detém, percebemos que se trata de um jogador que pode atingir patamares mais elevados.

Nelson Augusto, técnico da equipa de sub-12, realça ainda outras qualidades do atleta. "Além dos números, o Salvador é um capitão influente e um líder já aos 12 anos. Não é fácil encontrar um capitão com uma influência tão grande com esta idade", frisou.

Ao nível do futebol de 7, isto é, nos sub-12, Salvador Garcia participou em 19 encontros no campeonato (70 golos), realizou 18 partidas em torneios (30 golos) e esteve presente em sete amigáveis (23 golos). No total, em 44 jogos, conseguiu o formidável registo de 123 golos marcados.