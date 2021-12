Francisco França: "O Marítimo não tem problema em apostar nos jovens"

Francisco França vive um bom momento de forma na equipa sub-23 e ambiciona trilhar o mesmo caminho de Pedro Pelágio, jogador da equipa principal, e de André Teles

Francisco França, de apenas 19 anos, tem-se revelado uma surpresa na Liga Revelação, campeonato de sub-23 que se tem mostrado um viveiro recheado de jovens talentos. Apesar de ter sofrido uma lesão no início da temporada que o tirou dos relvados por um largo período, o médio agarrou o lugar e já conta com cinco jogos consecutivos a titular.

"Tive o azar de partir o quinto metatarso e parar por dois meses. Foi difícil, pois estava motivado para ajudar o clube e evoluir", conta quem perdeu a pré-época, uma fase "importante para qualquer atleta", lacuna ultrapassada "com muito trabalho", de tal forma que "ainda em fase de recuperação, estou a dar cartas e a mostrar-me".

O madeirense promete sucessos na próxima fase da competição, que "vai ser muito boa e competitiva", apontando à conquista de um lugar na Taça Revelação: "Não conseguimos o apuramento para a fase de campeão por um triz. Agora, nesta fase, a discrepância entre os clubes é menor. O nosso objetivo é alcançar o primeiro ou o segundo lugar da prova, que dá acesso à Taça Revelação."

Assumindo-se "ambicioso", França tem a próxima meta bem definida e um jogador do clube como referência. "Quero chegar à equipa principal ainda esta época e seguir os passos do Pedro Pelágio", afirma sobre o médio da primeira equipa que se deu a conhecer na Liga Revelação, há duas temporadas, e é internacional sub-20 por Portugal. "O Pelágio é a minha referência, percorreu um longo caminho para chegar onde está. O Marítimo não tem problema em apostar nos jovens. Recentemente, tivemos o exemplo do André Teles", declara França, desejoso de ser "aposta de Vasco Seabra".

Prova ideal para a transição

O próximo desafio do emblema madeirense, a 5 de janeiro, é frente à Académica, jogo a contar para a primeira jornada da fase de apuramento da Taça Revelação. Independentemente dos resultados, Francisco França não tem dúvidas sobre a importância desta competição no desenvolvimento de jovens jogadores, afirmando que serve de ponte para atingir outros patamares. "Esta prova é muito boa para os atletas mais jovens, ajuda bastante na transição de júnior para sénior e tem uma grande visibilidade. A distância para atingir a equipa principal é menor", considera o médio de 19 anos.

França destaca a qualidade do plantel maritimista e sublinha que o grupo de trabalho "é fantástico": "Temos muita qualidade e muitos jovens valores na equipa. O grupo é muito unido e todos os jogadores sentem o Marítimo. Temos muitos madeirenses que vieram da formação e que sentem a mística do clube. Na próxima fase, vamos surpreender tudo e todos."

França indica a "rapidez de execução, o jogo aéreo e a visão de jogo" como pontos fortes no seu futebol e reconhece que, com trabalho árduo, "o céu é o limite".