Fernando Gomes felicita Estoril, bicampeão da Liga Revelação

Mensagem do líder federativo foi publicada no portal da FPF

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), deu os parabéns ao Estoril, bicampeão da Liga Revelação que fez a festa no sofá depois de o Portimonense ter perdido, por 3-2, com o Rio Ave.

"Felicito calorosamente o Estoril pela reconquista da Liga Revelação. Numa prova em que demonstraram enorme dedicação, talento, ambição e regularidade, o Estoril Praia conseguiu revalidar o título de campeão de forma inequívoca quando ainda faltam duas jornadas para o final. Numa prova que é uma verdadeira rampa de lançamento para os jovens jogadores nacionais e que serve de alforbe às seleções nacionais, o Estoril Praia viu mais uma vez ser recompensada a aposta de fundo que faz nos seus escalões de formação. Esta brilhante conquista dignifica não apenas os bicampeões, mas todos os clubes competidores que, ao longo dos anos, têm feito da Liga Revelação uma competição indelével no panorama do futebol nacional. Aos jogadores, equipa técnica, staff, estrutura, sócios e adeptos do Estoril Praia envio, em nome da FPF, os meus sinceros parabéns!", lê-se na nota publicada pelo portal da FPF.