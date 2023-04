FC Porto vence Sporting e conquista Porto International Youth Cup

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Domingos Paciência, padrinho do torneio, entregou o troféu de vencedor à equipa do ​​​​​​​FC Porto.

Ao bater o Sporting, por 5-0, na final, o FC Porto conquistou a segunda edição do Porto International Youth Cup, escalão até 12 anos, que se realizou de 6 a 8 de Abril no Estádio do Rio Tinto, numa organização conjunta da LGSP Sports e da IFT.

A jovem equipa dos dragões venceu na final com golos apontados por Diogo, João (2) e Tiago (2).

No jogo de "consolação", o Vitória de Guimarães venceu os ingleses do Wolverhampton por 1-0.

