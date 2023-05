FC Porto ganha no Seixal e ainda sonha com o título de campeão nacional de juniores

Derrota do Famalicão, em Alcochete, deixa os dragões a um ponto do primeiro lugar à entrada para a última jornada. FC Porto, que venceu por 1-2, recebe o Estoril no mesmo dia em que os minhotos receberão o Benfica

A decisão do título de campeão nacional de juniores ficou adiada para a última jornada. No Seixal, o FC Porto foi mais forte do que o rival Benfica, que não aproveitou a derrota do líder Famalicão.

Na casa do Benfica, que partia para a penúltima jornada a dois pontos do líder Famalicão, o FC Porto venceu, por 1-2. Os golos de Joel Carvalho e António Ribeiro fizeram a diferença para o conjunto de Capucho, que não depende de si para ser campeão, na última jornada, quando receber o Estoril.

Em Alcochete, o Famalicão, que até podia ter saído campeão, foi derrotado, por 3-1. Na última jornada, os minhotos, que têm mais um ponto do que o FC Porto e mais dois do que o Benfica, recebem os encarnados.