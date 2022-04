FC Porto ganha clássico e iguala Benfica na liderança do nacional de juniores

Triunfo por 3-2, em Pedroso, num jogo em que os jovens encarnados estiveram duas vezes em vantagem. Ambas as formações têm agora 17 pontos

Ficou ainda mais equilibrada a luta pelo título de campeão nacional de juniores. O Benfica chegou a Pedroso no primeiro lugar e com mais três pontos, mas foi o FC Porto a ganhar o clássico dos mais novos, por 3-2, e a igualar os encarnados no topo da tabela.

O Benfica esteve duas vezes em vantagem, através do bis de Nuno Félix. Jorge Meireles respondeu também com dois golos e empatou num par de ocasiões o encontro, antes de Abuashvili carimbar a reviravolta.

Com este resultado, as duas equipas ficam igualadas no primeiro posto, com 17 pontos. O Sporting vem logo atrás, no terceiro posto, com 14.