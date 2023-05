Famalicão goleia Benfica e é campeão de juniores pela primeira vez, FC Porto em segundo

O conjunto minhoto não tremeu na última jornada e fez história.

O Famalicão conquistou, este sábado, pela primeira vez, o título nacional de sub-19, ao golear o Benfica por 5-1, na 14ª e derradeira ronda da fase de apuramento de campeão.

Na Academia FC Famalicão, Dudu (11"), Gustavo Barros, com um bis (15" e 48"), Rodrigo Malheiros (90') e Leonardo Oliveira (90+5') marcaram para a equipa minhota, enquanto José Sampaio reduziu para os encarnados (19"), que, desta forma, terminam no quarto lugar.

No outro encontro por onde passava a decisão do título, o FC Porto levou a melhor sobre o Estoril (1-0, com golo de Joel Carvalho), mas acabou na segunda posição da tabela classificativa, uma vez que necessitava que os famalicenses não triunfassem para se sagrar campeão pela 30ª vez.

O Famalicão sucede ao Benfica, que tinha arrebatado o título na última temporada.

Classificação final:

1º) Famalicão, com 28 pontos

2º) FC Porto, com 27 pontos

3º) Sporting, com 25 pontos

4º) Benfica, com 23 pontos

5º) Braga, com 22 pontos