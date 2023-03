"Estou de olhos postos na estreia na equipa principal do Marítimo"

Superada uma lesão, Gonçalo Rodrigues, avançado de 20 anos, soma três golos em oito jogos e quer chegar à Taça Revelação. O maior desejo é brilhar nos Barreiros. O madeirense veste a camisola do Marítimo desde sempre e conta que se apaixonou pelo clube desde o primeiro dia. Afirmar-se nos maritimistas e jogar na primeira liga são as metas.

Nasceu e cresceu para o futebol num emblema da sua terra, o Marítimo. Gonçalo Rodrigues, avançado de 20 anos, veste a camisola dos leões da Madeira desde que se lembra, no qual encontrou uma grande paixão e uma zona de conforto. "O Marítimo representa toda a nação madeirense. É um clube de e para a terra, com muita história. Muita gente não sabe, mas o Marítimo é uma instituição muito grande. Comecei neste emblema por influência do meu irmão e apaixonei-me logo. É um orgulho jogar com este símbolo ao peito. O Marítimo é, claramente, mais do que um clube", assume a O JOGO.

O nome de Gonçalo não passou despercebido nos Barreiros ao longo dos anos. O madeirense, que em 2019 marcou 20 golos em 22 jogos no Campeonato Nacional de juniores, presenteava os adeptos com excelentes exibições e deixava água na boca para uma eventual chamada à equipa principal, contudo, no início desta época, o infortúnio bateu-lhe à porta. "Lesionei-me gravemente e fiquei de fora quase três meses. Não foram tempos fáceis. Estava a afirmar-me no clube e, de repente, parei", conta. Todavia, o promissor jogador reergueu-se e, nesta fase de apuramento para a Taça Revelação, tem-se exibido a bom nível. "Temos mostrado que somos capazes de mais. O grupo tem muita qualidade e queremos chegar à fase final da Taça Revelação. No plano individual tenho estado bem e muito confiante. Sinto que estou a subir de rendimento e a chegar à minha forma habitual. Os golos estão a aparecer."

Sem problemas em assumir-se ávido, Gonçalo Rodrigues deseja afirmar-se como um dos grandes valores dos leões da Madeira e promete subir todos os degraus da escadaria do trabalho para concretizar o sonho de se estrear na equipa principal. "A curto prazo quero voltar à forma a que habituei tudo e todos e afirmar-me no Marítimo, de modo a dar nas vistas. Estou de olhos postos na estreia na primeira liga pela equipa principal. Com empenho e dedicação, sei que consigo chegar lá", remata o avançado.

CR7 é um exemplo a seguir

O jogador madeirense indica o "poder de explosão, drible e finalização" como pontos fortes. "Trabalho muito para chegar longe", garante, numa postura inspirada noutro modelo, não só para Gonçalo Rodrigues mas também para muitos outros futebolistas: Cristiano Ronaldo. "É um ídolo para mim e para todos os atletas. A vontade e a ambição fazem dele um exemplo para mim. O Ronaldo provou que com trabalho árduo e crença podemos chegar longe no futebol e na vida. Identifico-me com ele pela forma de pensar e de encarar os desafios", admite.

O maritimista cumpre a terceira época na Liga Revelação, espaço que vê com bons olhos para o crescimento de jogadores mais jovens. "A Liga Revelação foi uma aposta ganha do futebol português. É uma prova muito bem pensada e gerida pela federação, o que faz com que os jogadores gostem e se motivem. É excelente para o desenvolvimento dos atletas que saltam de juniores para seniores, pois é sempre uma fase de difícil adaptação. Há muita qualidade e visibilidade", analisa Gonçalo, que aponta Tiago Leite, avançado do Gil Vicente, como um dos destaques desta edição.