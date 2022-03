Estoril sagra-se bicampeão da Liga Revelação

Portimonense perde e já há campeão na Liga Revelação

O Estoril é bicampeão da Liga Revelação, festa feita no sofá, pois o Portimonense perdeu com o Rio Ave (3-2) e permitiu a festa do conjunto canarinho, que sela o primeiro lugar a duas jornadas do fim do apuramento de campeão, com 18 pontos em oito partidas e seis de vantagem para o Leixões.

O Aves venceu a primeira edição da prova, em 2018/19 tendo, na altura, conquistado, também, a Liga Revelação, em 2019/20 não houve campeão, devido à covid-19, e na temporada passada foi a vez de o Estoril fazer a festa pela primeira vez.