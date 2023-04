Estoril em busca da conquista do "tri": "A equipa está confiante e sabe o que fazer"

Diogo Ramos falou a O JOGO sobre a "final" de terça-feira, em Famalicão, onde basta um empate para os canarinhos arrecadarem o terceiro troféu em quatro edições da Liga Revelação; Em época de estreia no Estoril e na Liga Revelação, o central de 20 anos evidencia-se como patrão da defesa canarinha. É o segundo jogador com mais minutos no plantel e assume o bom momento.

Pilar do Estoril na Liga Revelação, a história do nosso entrevistado, Diogo Ramos, tem um presente feliz e um futuro promissor. É que a equipa da Linha está muito perto de se sagrar tricampeã nacional de sub-23, precisando apenas de um ponto, na próxima e derradeira jornada da competição, no terreno do Famalicão, já que tem três pontos de vantagem sobre o Braga, o adversário da próxima terça-feira e o Estrela.

Em destaque na formação de Pedro Guerreiro tem estado Diogo Ramos, defesa de 20 anos que chegou esta temporada aos canarinhos. Natural de Vila Franca de Xira, o jovem central assume o bom momento e, em conversa com O JOGO, atribui todo o mérito pela brilhante campanha ao grupo de trabalho. "A temporada tem sido muito positiva e a chave do sucesso está no nosso excelente grupo, que é muito unido e solidário. O primeiro objetivo era passar à fase de campeão e agora vamos em busca do título. A equipa está confiante, tranquila, e sabe o que fazer", sublinha Diogo Ramos, um dos capitães de equipa, que se apresenta como um dos jogadores com mais minutos do plantel estorilista. "Sinto que atravesso um bom momento e estou muito feliz aqui. Tudo isto só é possível com a ajuda de todos os meus colegas e da equipa técnica."

Em ascensão rápida, o defesa não esconde a ambição de chegar a patamares elevados no futebol, porém, a curto prazo, o desejo é ser chamado para representar a formação orientada por Ricardo Soares. "Tenho treinado com a equipa principal e pretendo ganhar um lugar no plantel. Quero muito estrear-me na primeira liga ao serviço do clube", aponta o jovem central que sonha disputar no futuro "um jogo da Liga dos Campeões".

Formação entre águias e leões

Nas camadas jovens, Diogo vestiu as camisolas de Alverca, Sacavenense e Loures, mas também as de Benfica e Sporting. "Estive dois anos no Benfica, mas fui um pouco infeliz devido a recorrentes lesões. Já no Sporting passei bons momentos e evoluí imenso como jogador e como pessoa. Também estive dois anos no clube, e quando saí de lá não foi nada fácil", revela o defesa a O JOGO.

Fã de Sergio Ramos e de FIFA

Sempre com os pés bem assentes na terra e a laborar diariamente em prol da vontade de subir todos os degraus da carreira de futebolista, Diogo Ramos é um nome que promete ser falado quando o tema versar as defesas. Perguntámos-lhe por ídolos, e a resposta foi a seguinte: "O Sergio Ramos é a minha maior referência. A mentalidade e o estilo de jogo fazem dele um jogador e um defesa de topo. Depois, claro que todos os meus companheiros aqui no Estoril, sejam mais novos ou mais velhos, ajudam-me a ser melhor. Quando vou treinar à equipa principal vejo muito o Vital, o Mexer, e todos os jogadores da mesma posição em que eu jogo."

O defesa de 20 anos, que tem na técnica e na velocidade as suas maiores valências, revela a O JOGO que é adepto de jogos de consola e assume que, fora das quatro linhas, é uma pessoa sociável. "Tenho jogado muito FIFA com os meus companheiros de plantel, o que é bom. É assim que convivemos e que relaxámos, de modo a criar laços entre nós. Fora de campo, gosto de conviver e deixar as pessoas à-vontade. Sou muito pacífico e estou sempre na brincadeira", revela Diogo.